Dea Kehler er klar til at rykke sine mere end 25 års erfaring fra det danske sundhedsvæsen til den belgiske hovedstad, Bruxelles. For der skal mere sundhedsfaglighed ind i EU-politik, og derfor stiller hun op for Moderaterne til Europa-Parlamentsvalget i juni 2024. »Jeg anser mig selv som en verdensborger. Derfor tror jeg på, at vi kan styrke sundhedsområdet ved at arbejde og tænke på tværs af de europæiske landegrænser i stedet for at blive i egen nationale baghave. Det vil...