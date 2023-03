Hvis et barn er bange for nåle, kan det ske, at forældrene bliver bedt om at holde barnets arm, mens lægen stikker. Det lyder måske uskyldigt, men det defineres som tvang og kan sætte dybe spor i barnet, viser en undersøgelse fra Børnerådet. »Ofte kan hændelser, som for de sundhedsprofessionelle hurtigt er overstået og glemt, få stor betydning for barnet,« siger Morten Schrøder, børnelæge på Rigshospitalet og medstifter af organisationen Børneliv. Derfor har han og organisationen Børneliv lavet kurset ‘Kommunikation...