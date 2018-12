Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Der er generelt god målopfyldelse og en ensartet indrapportering landet over, når det kommer til data om melanom, hvor særligt de patologiske data ligger helt i top igen år, viser Dansk Melanom Databases årsrapport for 2017. Det er lykkedes at nedbringe antal af uoplyste variabler hen over tid, og der er nogenlunde samme antal i […]