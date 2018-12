Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase, den landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk, rummer også tre indikatorer med opgørelser for den onkologiske behandling. For alle tre indikatorer er der efter styregruppens vurdering tale om resultater, som på både landsplan og centerniveau er meget tilfredsstillende. For de patienter med kræft i mavesækken, […]