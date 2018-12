Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Når kræft i selve prostatakapslen opereres bort, skal indgrebet som udgangspunkt altid fjerne alt tumorvæv. Men årsrapporten for 2017 fra Dansk ProstataCancer Database peger på, at der en en ‘bekymrende stor og stigende variation’ i forhold til kirurgernes evne til at undgå at efterlade en såkaldt positiv kirurgisk margin, restsygdom, og deraf følgende stor risiko […]