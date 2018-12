Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Den seneste årsrapport fra Dansk Blære Cancer Database, som dækker perioden frem til 1. september 2017, viser overordnet, at de danske centre for behandling af blærekræft har en høj opfyldelse af de standarder, som er fastlagt ud fra højeste internationale standard. Årsrapporten peger dog også på, at den form for behandling, urologerne vælger i håbet om […]