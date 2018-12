Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Etårsoverlevelsen for samtlige nydiagnosticerede lungekræftpatienter i Danmark fortsætter tendensen mod stadig bedre overlevelse fra perioden 2010-2016 og har i 2017-årsrapporten fra Dansk Lunge Cancer Register passeret den ‘magiske grænse’ på 50 pct. En tilsvarende positiv tendens gør sig gældende for to- og femårsoverlevelsen. Næsten hver tredje nydiagnosticerede lungekræftpatient overlever mindst to år efter diagnosen. Ca. […]