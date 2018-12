Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Udviklingen inden for den kirurgiske behandling har gjort, at stadig flere patienter med kræft i pancreas kan tilbydes operation. Det fremgår af den seneste årsrapport fra Dansk Pancreas Cancer Database. Men selv om andelen af pancreascancerpatienter på landsplan, som kan tilbydes operation er stigende, stilles diagnosen stadig oftest i så sent et stadie af sygdommen, […]