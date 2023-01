Alle børn og unge har ret til mental sundhed: Her er de vigtigste opgaver, vi skal løse for at nå målet

NYTÅRSTALE: Vi er mennesker i en krisetid, men vi behøver ikke at være i krise. Der er meget, vi kan gøre for at fremme mental sundhed, forebygge psykisk sygdom og forbedre behandlingen. Den største fare er, at vi undervurderer kompleksiteten af problemerne og vælger de overfladiske ”quick fixes” for at gøre noget hurtigt. Vi har brug for en langsigtet national strategi for udvikling, forskning og innovation på psykiatriområdet, skriver Pia Jeppesen, professor og overlæge i Børne- og Ungdomspsykiatri.