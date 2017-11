Per Soelberg Sørensen er blevet tildelt ‘The Charcot Award’.

Professor i klinisk multipel sklerose Per Soelberg Sørensen er blevet tildelt ‘The Charcot Award’, der hvert andet år uddeles af Multiple Sclerosis International Federation (MSIF). Med prisen ønsker MSIF at anerkende den livslange præstation i »outstanding« forskning i forståelse eller behandling af sklerose. MSIF begrunder valget af den danske professor med, at han de sidste […]