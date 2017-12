De ca. 500 personer, der hvert år diagnosticeres med CLL i Danmark, kan berolige sig med, at den positive udvikling i overlevelsen fortsætter. Det viser Dansk Lymfomgruppes årsrapport for 2016. Udviklingen tilskrives primært mere målrettet behandling, men nationale retningslinjer for alle sygdomsenheder har også haft positiv effekt. Indikatoren for 30-dagesmortalitet er udgået grundet det lave patientantal, der indgik. Andelen af patienter, der dør inden for 180 dage, er 3,5 pct. på landsplan med en vis variation afdelingerne imellem. Det er en forventelig andel for en patientpopulation med medianalder på 70 år, lyder det. 1-årsoverlevelsen har de senere år været høj og stabil for patienter med CLL. Det gælder også i 2016, hvor 94,4 pct. af patienterne er i live efter et år. 3-årsoverlevelsen er på 84,4 pct. og steget fra 82,6 pct ved sidste opgørelse. Stigningen kan dog ikke med sikkerhed tilskrives ændringer i behandlingen, lyder det.

Hvad angår gendiagnostisk undersøgelse (FISH) og risikovurdering, varierer anvendelsesraten centrene imellem. I rapporten lyder en forklaring, at det først er ved start af behandling, at FISH og risikovurderingen har afgørende betydning – og det er kun en mindre del af patienterne, der starter i behandling, umiddelbart efter at de har fået deres diagnose.

Det påtales negativt, at CLL-patienter aktuelt ikke har mulighed for at deltage i protokoller.