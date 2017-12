Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Hovedstadens Beredskab og Region Hovedstaden indgår nyt samarbejde, så brandfolk kan sendes til hjertestop og yde livreddende førstehjælp sammen med ambulancerne. Det skriver Hovedstadens Beredskab på sin hjemmeside. Samarbejdet betyder, at Hovedstadens Beredskab vil sende et brandkøretøj med first responder-uddannede brandfolk ud til hjertepatienter, hvis det vurderes, at de kan være der hurtigere end ambulancen. »Vi […]