Børneafdeling sat under tilsyn efter meningitis-dødsfald

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke længere tillid til, at Herlev Hospitals børne- og ungeafdelings behandling af smitsom meningitis er god nok.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke længere tillid til, at Herlev Hospitals børne- og ungeafdelings behandling er sikker nok, når det gælder patienter med smitsom meningitis eller tegn på sygdommen. Afdelingen er derfor sat under tilsyn for behandling af sygdommen. Det skriver dr.dk. Det sker som konsekvens af, at en 16-årig dreng døde af smitsom […]