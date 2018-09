Mexicanske fajitas og indisk dal-suppe er kommet på menuen på et københavnerhospital med mange patienter af anden etnisk herkomst. Samtidig har den traditionelle danske mad fået et tvist og er populær blandt både unge og gamle – godt hjulpet af eksterne kendiskokke

Bispebjerg Hospitals køkkenchef Michael Allerup Nielsen, kulinarisk leder Kenneth Weixø og ernæringsekspert Christian Bitz er godt i gang med at pifte køkkenet op. De har en målsætning om, at køkkenet skal være mere økologisk, og at de skal styrke livskvaliteten hos patienterne gennem mad. »Jeg har nogle gamle billeder af, hvordan hospitalsmaden plejede at se […]