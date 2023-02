Susanne Axelsen og Michael Dall om 2023: Tænk klogt – og vælg klogt

NYTÅRSTALE: Prioritering er afgørende for, at vi har et godt og sammenhængende sundhedsvæsen – også i fremtiden. Så set fra vores perspektiver i LVS, Vælg Klogt, Behandlingsrådet og fra OUH skal 2023 byde på prioriteringer baseret på kloge valg og kloge tanker – for kun sådan sikrer vi, at Danmark får mere sundhed for pengene, skriver Susanne Axelsen og Michael Dall i årets første nytårstale.