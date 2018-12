Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Patienter med myelodysplastisk syndrom og for meget jern i kroppen kan have gavn af jernkelateringsterapi med deferasirox, viser nyt studie, der er blevet præsenteret på ASH-kongressen i San Diego. Det nye studie viser, at patienter med lavrisiko myelodysplastisk syndrom og for meget jern i kroppen er jernkelateringsterapi med deferasirox associeret med længere eventfri overlevelse, færre […]