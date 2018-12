Nyt studie viser, at det lægemidlet emicizumab kan hjælpe børn med hæmofili A med inhibitor til effektivt og sikkert at nedsætte risikoen for blødninger.

Emicizumab er effektivt og sikkert til forebyggelse af blødninger ved hæmofili A med inhibitor hos børn under 12 år. Det er konklusionen i et studie, der er det til dato største med børn med hæmofili A. Studiet viser, at emicizumab kan eliminere eller kraftigt reducere blødninger i patientgruppen. Emicizumab er et bispecifikt humaniseret monoklonalt antistof, […]