Jesper Skyttehave Rytter starter på et nyt kapitel i sit arbejdsliv, når han om en måned stopper på Bedøvelse og Operation Øst, AUH for at blive chefsygeplejerske på Plastik- og Brystkirurgi samme sted. Det betyder, at Jesper Skyttehave Rytter sammen med cheflæge Birgitte Jul kommer til at udgøre det ledelsesteam, der skal styre afdelingen for Plastik- og Brystkirurgi på AUH. Den nye chefsygeplejerske, Jesper Skyttehave Rytter, blev færdig som sygeplejerske ved den daværende Sygeplejeskole i Aarhus i 2005. Senere videreuddannede...