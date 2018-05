​Professor Anne Tybjærg-Hansen fra Rigshospitalet modtager ​​Anitschkow-prisen 2018 for sin forskning, der fokuserer på ændringer i arveanlæg og den betydning, det har for udvikling af hjertekarsygdom.

Professor Anne Tybjærg-Hansen har modtaget den prestigefyldte Anitschkow-pris fra europæiske selskab for åreforkalkning, The European Atherosclerosis Society (EAS), som anerkendelse af hendes forskning og væsentlige arbejde for forbedring af befolkningens sundhed.

»Anne Tybjærg-Hansen er pioner, når det handler om at anvende genetik til at forstå individuelle geners betydning for udvikling af sygdomme. Hendes tilgang har været meget original, og bliver til stadighed udført på et fremragende niveau,« skriver selskabet i sin begrundelse.

»Hendes kreative og banebrydende arbejde har haft – og vil fortsat have – stor betydning for behandlingen af hjertesygdomme i hele Europa og i indsatsen for at forstå mekanismerne bag åreforkalkning,« lyder det videre.

Fokus på anvendelighed

Anne Tybjærg-Hansen er beæret over at modtage prisen, som hun fik overrakt ved den nyligt afholdte EAS-kongres i Lissabon.

»At få denne pris opleves som en kæmpestor hædersbevisning. I al min forskning har jeg fokus på anvendeligheden. Det, der kan hjælpe patienterne, er sindssygt spændende at arbejde med,« siger Anne Tybjærg-Hansen i en pressemeddelelse fra Rigshospitalet.

Anne Tybjærg-Hansen har gennem mange år forsket i geners betydning for udvikling af folkesygdomme som hjerte-kar-lidelser, lungesygdomme, demens og kræft. Målet med forskningen er helt klart: at finde frem til årsagerne til disse sygdomme for derefter at kunne udvikle af bedre behandlinger.

»Kolesterol er vigtig for alt fra hjertesygdomme til galdesten. Vi har bl.a. påvist, at en særlig genvariant hos en gruppe mennesker resulterer i, at de har en næsten halveret risiko for åreforkalkning. Derfor er denne genvariant blevet interessant i forhold til udvikling af lægemidler til behandling af patienter med sygdomme afledt af for højt kolesterol i blodet, som f.eks. hjerte-kar-sygdomme,« siger Anne Tybjærg-Hansen.

Anne Tybjærg-Hansen er både den første kvinde og den første dansker, der modtager Anitschkow-prisen. Med hæderen følger Anitschkow-medaljen og et beløb på 10.000 euro.

Anitschkow-prisen uddeles en gang om året, og den er opkaldt efter efter den russiske patolog Nikoláj Nikolájevitj Anitjkov (1885-1964), der var den første til at beskrive kolesterolets rolle i udviklingen af ​​åreforkalkning.