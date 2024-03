Allerede i sommeren 2023 kontaktede Simon Tilma Vistisen Lægemiddelstyrelsens Enhed for Medicinsk Udstyr for at gøre styrelsen opmærksom på de problemer med HPI-softwaren fra Edwards Lifesciences, som han havde påvist. Knap to måneder senere fik han et kortfattet svar, hvoraf det fremgik, at styrelsen var ‘i gang med at undersøge sagen ud fra de leverede informationer’, men siden slutningen af september 2023 har han ikke hørt mere. Når Simon Tilma Vistisen kontaktede Lægemiddelstyrelsen skyldes det, at det regulatoriske ansvar for...