Sundhedsstrukturkommissionen har nu præsenteret sin rapport på flere end 600 sider. Kommissionen præsenterer tre forvaltningsmodeller, hvor to af dem nedlægger regionerne. Derudover er der seks tværgående anbefalinger. Læs mere om sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger og modeller for fremtidens sundhedsvæsen her, og få alle reaktionerne på det længe ventede arbejde herunder: De sundhedsfaglige Lægeforeningen Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen, mener, at det overordnet ser fornuftigt ud med kommissionens anbefalinger: »Der er en masse gode takter i modellerne, som jeg kvitterer for. Vi har...