Leddegigt i den tidlige fase er en vanskelig diagnose at stille i almen praksis. Problemet er, at praktiserende læger gennemsnitligt kun ser én enkelt patient med tidlige symptomer på leddegigt om året, og så er det svært at vide, hvad man skal være opmærksom på, især fordi symptomerne kan ligne så meget andet Annette de Thurah, professor Det er en af konklusionerne i et dansk studie, hvori forskere har kortlagt, hvor mange kontakter til almen praksis personer med leddegigt har...