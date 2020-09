Allergi er en modificerbar risikofaktor for luftvejsinfektioner og forværringer ved allergisk astma

Gennemgang af Lægemiddelstatistikregisteret viser, at sandsynligheden, for at patienter med allergisk astma indløser recepter på antibiotika for luftvejsinfektioner eller binyrebarkhormon for forværring af astma, falder, hvis de har været gennem et behandlingsforløb for deres allergi.