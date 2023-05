Amerikansk forskning: Astma øger risikoen for flere former for kræft

Astma øger ikke bare risikoen for udvikling af kræftformer i luftvejene. Astma øger også risikoen for udvikling af for eksempel kræft i nyrerne eller æggestokkene, viser nyt studie fra USA. Brug af inhalationssteroid ser dog ud til at have en beskyttende effekt.