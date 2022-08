Allergen immunterapi kan måske forhindre astma i at udvikle sig

Analyse af data fra det store REACT-studie viser, at sublingual immunterapi virker lige så godt som injektioner i forhold til at skabe immunitet over for forskellige typer af luftvejsallergier. Desuden viser analysen, at behandling med allergen immunterapi ikke alene giver færre astmasymptomer, men også forebygger udvikling af mere svær astma. Dataene blev præsenteret på EAACI.