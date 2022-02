Astma: Signifikant bedre målopfyldelse i Region Midt og Syddanmark

Region Midtjylland og Syddanmark har sat sig tungt på Dagens Medicins liste over den bedste astmabehandling i Danmark. »Det skyldes formentlig et større og relevant ledelsesmæssigt fokus i disse regioner på kvalitetsdatabaser,« lyder vurderingen fra styregruppen bag Dansk Register for Astma.