På fødselsområdet har mange afdelinger det forgangne år strammet op og har iværksat flere tiltag i et forsøg på at forbedre sikkerheden for mor og barn. Det har generelt ført til bedre kvalitetstal. Andelen, der får ordineret grad 1 kejsersnit – som er det mest akutte med størst risiko for moderen – er faldet. Det tyder på, at grad 1 kejsersnit i stigende grad reserveres til de tilfælde, hvor det er absolut nødvendigt. Andelen af kvinder, der får lavet akut kejsersnit af grad 1 eller 2 inden for den anbefalede tid, er f.eks. steget. Det samme er andelen af fødeepiduraler og fødespinaler, hvor proceduren er sat i værk inden for en time. Andelen af førstegangsfødende med et barn i hovedstilling til termin, der var sat til at føde vaginalt, men som endte med at føde ved akut kejsersnit, er på landsplan faldet fra 14 pct. i sidste opgørelsesperiode til 12,6 pct. Også i forhold til indikatoren for fødeepiduraler er der sket en lille fremgang, set i lyset af at tre regioner nu opfylder standarden mod to sidste år. At Region Syddanmark ligger lavt for denne indikator med kun 74,7 pct. mod landsresultatet på 88,1 pct, skyldes, at regionen har ændret registreringspraksis, og at der er sket registreringsfejl. Ikke alle tiltag har dog givet gode resultater. Trods en ihærdig indsats for at nedbringe andelen af kvinder, der under fødslen bløder mere end én liter, er andelen steget til 6,9 pct. Det ligger over standarden på 6 pct. Hospitalsenheden Vest klarer sig samlet set atter bedst, bl.a. ved at opfylde, at samtlige kvinder, der får tildelt akut kejsersnit af grad 1, får det inden for et kvarter.