KBU-læger hører ikke til i akutafdelinger. Sådan lød det fra Henrik Ømark, formand for Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM), i en artikel i Ugeskrift for Læger for nylig. Anledningen var, at selskabet i et holdningspapir argumenterer for, at det hverken er forsvarligt over for KBU-lægerne eller patienterne, at de er i akutafdelingerne. I holdningspapiret anbefales det, at man udfaser KBU-læger fra akutmodtagelserne, fordi KBU-lægerne oplever et presset arbejdsmiljø på grund af et stort patientindtag. Den holdning er faldet flere cheflæger...