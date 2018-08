Akut lægemangel får Hovedstaden til at oprette midlertidige regionsklinikker

Lægemanglen i Region Hovedstaden er så massiv, at der er en reel risiko for, at borgerne ikke kan komme til læge. Det har fået Region Hovedstaden til at oprette midlertidige klinikker på to hospitaler i regionen.

Med studiestart på universiteterne og nyligt lukkede lægepraksisser står Region Hovedstaden over for massiv lægemangel. Derfor åbner regionen nu muligheden for at lave regionsklinikker på Amager og Frederiksberg/Bispebjerg Hospital, der kan tilbyde midlertidig lægehjælp til borgerne. Lægemangel er ikke et nyt fænomen i Region Hovedstaden. Men Qasam Nazir Ahmad (Å), der er formand for Region […]