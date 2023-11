I halvandet år har Janus Staffe været konstitueret i chefstillingen og har tidligere været ansat som funktionsleder i Afdeling for Traume-og Torturoverlevere (ATT) i Region Syddanmark. Dermed er det en rutineret herre, der nu skal fortsætte samarbejdet om at udvikle ATT i Region Syddanmark. Det glæder den administrerende direktør for Psykiatrien i Region Syddanmark, Charlotte Rosenkrantz Josefsen, at Janus Staffe fortsætter i stillingen: »Vi er meget glade for, at Janus kan fortsætte i stillingen og arbejde videre med de ting,...