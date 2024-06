Allerede på førstedagen af den årlige kongres for American Diabetes Association (ADA) blev der fremlagt opsigtsvækkende data. Blandt andet viste et studie, at det at reducere eksponeringen over for bisfenol A også reducerer risikoen for udvikling af type 2-diabetes. Bisfenol A er et industrikemikalie, der benyttes i blandt andet plastik og epoxy, og som også er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Selvom det at være udsat for bisfenol A førhen er koblet til øget risiko for udvikling af type 2-diabetes,...