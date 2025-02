Overlevelsen efter nyrecancer har i en længere årrække været konstant stigende i Danmark, og er med en etårsoverlevelse på 91 pct. og en femårsoverlevelse på 71 pct. over internationalt niveau. Sammenholdt med de to foregående opgørelsesperioder, er femårsoverlevelsen steget fra henholdsvis 68 og 63 pct. Det viser den seneste årsrapport fra Dansk Renal Cancer Database. En betydeligt medvirkende årsag til den forbedrede overlevelse er, at der er sket en stigning i andelen af patienter, der får stillet diagnosen i et...