Efter to år på pinebænken kunne en speciallæge fra Aarhus for godt en måned siden forlade retten i Aarhus som en fri mand. Over to dage havde anklagemyndigheden forsøgt at bevise, at lægen – der er beskyttet af navneforbud – havde begået overgreb mod to kvindelige patienter tilbage i april 2021 fra en lægeklinik i Aarhus-området. Forhold, der blev pure afvist af retten, ligesom lægen får betalt sagsomkostningerne af staten. Men spørger man Lægeforeningen, bør det ikke være det sidste...