En praktiserende læge stod ved Retten i Helsingør tiltalt for at have krænket en kvindelig patient over fem år fordelt på lige så mange konsultationer og ét enkelt hjemmebesøg. Men selvom Retten ved Helsingør undervejs fandt det bevist, at den kvindelige patient på at tidspunkt havde befundet sig på skødet af den 73-årige læge fra Espergærde under en konsultation, var der ikke tale om blufærdighedskrænkelser efter straffelovens §234. I stedet tolkede retten gerningen som en lægelig trøst. Det skriver Helsingør...