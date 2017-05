At henvise til forskellig indberetningskultur efter mere end ti år med et system med lovpligtig indberetning af hændelser, der er udførligt defineret, forekommer langt ude.

Siden 2004 har det været lovpligtigt for en række sundhedsprofessioner at indberette utilsigtede hændelser (UTH). Baggrunden var internationale og danske undersøgelser, der viste, at der forekom tusindvis af hændelser, der påførte patienter alt fra unødig risiko til forebyggelige dødsfald. Det var — og er — den almindelige opfattelse, at indberetningssystemet skulle være ikke-sanktionerende for at […]