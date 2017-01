Symposium skyder gang i demenshandlingsplan

På torsdag samles politikere, fagfolk, organisationer og mennesker med demens og deres pårørende på Christiansborg til et fagligt symposium, der skal skyde den nationale demenshandlingsplan i gang.

Det skriver sundheds- og ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Den nationale demenshandlingsplan kom på plads kort før årsskiftet, hvor regeringen og partierne i satspuljekredsen blev enige om, hvordan man skal løfte demensindsatsen frem mod 2025.

»Vi har lavet en meget ambitiøs handlingsplan for demensområdet, der har bred politisk opbakning, og som giver området et stort økonomisk løft. Nu er tiden inde til, at alle de mange initiativer skal skydes i gang ude i virkeligheden, så de politiske ambitioner kan komme til at gøre en forskel for de mange danskere, der er eller bliver ramt af demens og for deres pårørende,« siger ældreminister Thyra Frank (LA).

Thyra Frank vil sammen med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) byde velkommen til halvdagsarrangementet, hvor parterne bag satspuljeaftalen har inviteret en lang række aktører til præsentationen af den endelige handlingsplan samt til drøftelse og debat om implementeringen.

»Handlingsplanen er blevet til gennem en inddragende proces, hvor alle dem, der ved mest om demens og lever eller arbejder med sygdommen hver dag, har haft mulighed for at byde ind med ønsker, løsninger og forslag. Derfor giver det god mening nu at samles alle sammen, så vi i fællesskab kan få det vigtige arbejde skudt godt i gang,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Demenssymposiet finder sted 26. januar fra kl. 13 til 16 i Landstingssalen på Christiansborg.