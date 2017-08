Regioner søger fælles strategi for finansiering af lægers efteruddannelse

Regionernes sundhedsdirektører har sat gang i en proces for at finde frem til ny form for finansiering af lægers efteruddannelse. Medicinrådets habilitetskrav har sat gang nødvendig og mere generel diskussion, mener Hanne Rolighed Christensen, der er formand for Tværregionalt forum for koordination af medicin.