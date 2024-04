Efter et år med compassion: »Jeg er blevet bedre til at håndtere pressede situationer og undgå at blive for påvirket af patienternes svære tilstande«

Hvordan er man et compassionate sygehus? Det har Esbjerg og Grindsted Sygehus brugt et år på at finde ud af. En vigtig læring er, at compassion skal introduceres til medarbejderne ud fra et evidensbaseret og jordnært grundlag, siger overlæge og underviser i compassion Helle Lisle.