Reformen, der blev forrådt

Trods alt bøvlet med akutreformen står vi atter med to ubærlige tragedier, at patienter, der kunne reddes, dør, og nyuddannede yngre læger hænges til tørre med et betydeligt ansvar, som systemet burde påtage sig.

Det danske sygehusvæsen har gennemgået mange omfattende reformer de sidste 20 år. Alle reformerne har haft en kvalitetsdagsorden som grundlag. Forandringerne har haft til formål at gavne patienternes muligheder for at få den rette behandling i rette tid og et langt og godt liv uden skavanker. Aktualiseret af den genopblussede debat om tre tragiske meningitis/meningokokdødsfald […]