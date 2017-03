Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det britiske prioriteringsinstitut NICE siger foreløbigt nej til at anbefale Darzalex til behandling af knoglemarvskræft. Det skriver Fiercepharma. Instituttet skriver i et såkaldt ’udkast til en endelig beslutning’, at det ud fra de data, som producenten Janssen har leveret i sin ansøgning, ikke er i stand til at afgøre, hvor effektiv behandling er. NICE konstaterer på den […]