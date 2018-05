USA godkender Darzalex til førstelinjebehandling af myelomatose

Professor Torben Plesner forventer, at den amerikanske godkendelse af kræftmidlet Darzalex som førstelinjebehandling af patienter med nydiagnosticeret knoglemarvskræft vil bane vejen for en tilsvarende europæisk godkendelse inden for kort tid.