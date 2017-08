Det er mærkværdigt, at man kan høre nogle politikere sige, at der skal tilføres de nødvendige ressourcer til sundhedsvæsenet, så alle kan få et sundhedsvæsen i verdensklasse nærmest uden begrænsninger.

Selvfølgelig skal der prioriteres i sundhedsvæsnet, som alle andre steder i samfundet. Prioritering sker hver dag på mange niveauer i samfund og sundhedsvæsen. Folketinget, regionsråd, Medicinrådet, sygehusledelser, afdelingsledelser, læger, borgere og patienter m.fl. prioriterer hver dag deres tid, budget, medarbejdere, medicin og meget andet.

Prioritering handler ikke om at gøre det bedst mulige med alle tænkelige ressourcer og indsatser kontra slet ikke at foretage sig noget og patienten dør.

Som alle andre steder findes der en zone, hvor man kan bevæge sig fra ingenting til at få den helt store pakke. F.ek.s er der borgere, som hos tandlægen ofte vælger en mellemløsning og altså ikke fravælger behandling men på den anden side heller ikke vælger den dyreste behandling. Sådan prioriteres der hver dag i sundhedsvæsenet, undervisningsområdet, politiet og i vores egen husholdninger. Det er et vilkår for samfundet.

Det er selvfølgelig rigtigt, at jo flere ressourcer der tilføres, jo nemmere bliver det at prioritere, når der ikke skal prioriteres så hårdt. Men prioriteres skal der, også set i lyset af vores udfordringer med flere ældre, flere patienter med kroniske sygdomme, nye behandlingsmuligheder, samt patienter og borgere som stiller større og større krav og forventninger. Der skal prioriteres, så der i sundhedsvæsenet skabes plads til kvalitet og god service, uden at de ansatte stresses.

Det er helt åbenlyst, at de enkelte områder gør opmærksom på sig selv og peger på, at netop deres område bør tilføres yderligere ressourcer. Det gælder f.eks. specialer, sygdomsgrupper, sektorer, faggrupper og patientforeninger.

Udfordringen er at finde de bedste løsninger til prioritering. Rigtig mange har gennem tiderne forsøgt, og den model for prioritering, der i dag bruges i Danmark, er ikke helt gennemskuelig og indeholder flere vinkler og kriterier. Tidligere var der diskussioner om man f.eks. skulle vælge flere hofteoperationer fremfor hjerteoperationer, yngre fremfor ældre, akut sygdom fremfor elektiv, eller behandling af dem som bidrager mest til samfundet fremfor dem der bidrager med mindre i en økonomisk sammenhæng.

Og spørgsmålet er, hvad der kan gøres for at optimere kvaliteten af prioriteringerne. Måske ved at diskutere prioriteringens kriterier, aktører og metoder.

Kriterierne for prioritering kunne f.eks. være:

Etik og moral: F.eks. at de svageste ikke lades i stikken.

Sundhedsfagligt: Maksimal medicinsk effekt for patienten for færrest mulige kroner.

Kvalitet versus kvantitet: Der skal være god kvalitet, herunder tid og plads til service og individualisering.

Patienterne og borgerne: De skal kunne vælge selv mere selvstændigt.

Aktørerne, der prioriterer vores ressourcer, er mange. I et demokrati med et sundhedsvæsen primært finansieret af skattekroner må politikerne være dem som i et samspil med den lægefaglige ekspertise og borgerne har et betydeligt ansvar for prioritering af ressourcerne. Men måske kan aktørernes beslutninger og samspil blive bedre, hvis vi har et klarere billede af aktørerne og deres roller?

Måske kan politikerne være mere klare omkring, at det er nødvendigt at prioritere i sundhedsvæsenet.

Måske kan sundhedsstyrelsen gå mere i dialog med offentligheden om, hvordan vi bedst bruger ressourcerne.

Måske kan regionerne styrke deres indsats, og bl.a. bygge videre på tanken om at prioritere effekt over volumen.

Måske kan Medicinrådet mere klart og offentligt informere om fravælgelsen af de behandlinger, der gør mindst gavn for pengene.

Måske kan hospitalsledelsen samarbejde endnu mere bevidst konstruktivt med afdelingsledelserne om at bruge ressourcerne bedst muligt.

Måske kan afdelingsledelserne bliv bedre til at støtte medarbejdere i vanskelige prioriteringer.

Måske kan lægerne blive endnu bedre til at opfatte god prioritering som et succeskriterium i dagligdagen, frem for at ville gøre alle parter tilfredse eller at forlænge patientens liv maksimalt.

Og måske kan patienterne gøre sig endnu mere fortrolige med tanken om, at sundhedsvæsenet ikke har råd til alt, hvad der er teknisk muligt.

De metoder, der bliver brugt til at prioritere, afhænger naturligvis af aktørerne og de kriterier, der ligger til grund.

Her er et par bud, som vi ikke nødvendigvis bifalder allesammen, men som måske kan give anledning til refleksion:

Send flere penge til sundhedsvæsenet – giver i sagens natur behov for mindre prioritering. Mon der findes et magisk tal, som lige præcis sikrer et sundhedsvæsen, der er tip/top uden at bruge for mange penge. Hvad er tallet?

Etablering af et eller flere ekspertråd, institutter m.v., der kan sige ja og nej til mere eller mindre konkrete aktiviteter og præparater, udstyr, teknologier m.v.

Vi kan genoverveje eksisterende garantier for ventetider til undersøgelser og behandlinger. Overveje, om vi har forsøgt at presse mere sundhed ud af sundhedsvæsenet, end vi har villet betale for.

Uddannelse af sundhedsfaglige medarbejdere til at tænke prioritering og individualisering.

Mere direkte indflydelse til den enkelte borger og patient i forhold til valg af indsats fra sundhedsvæsenet. Et mere individualiseret sundhedsvæsen hvor man selv booker tider og tager stilling til forskellige behandlingsmuligheder.

Indfør mere brugerbetaling og frie valg på sundhedsområdet. Befolkningen får dermed direkte mulighed for at vise, hvad de prioriterer og omvendt ikke sætter så højt. I denne sammenhæng at nytænke valgfrihed til sundhedsvæsenet – hvor det kræver henvisning/visitering at komme til og hvor skal der være fri adgang? Problemet med brugerbetaling er dog, at det typisk vil give mere ulighed og mindre effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Prioritering handler om menneskesyn, politik, tryghed, viden, evidens og meget andet. Ingen tvivl om at prioritering er et vanskeligt emne, hvor der ikke lige findes en nem løsning. Men måske kan det gøres bedre. Lad os tale om det. En ting er sikkert: prioritering bliver endnu mere påkrævet i de kommende år.