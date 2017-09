Kæmpe forskel i praktiserende lægers villighed til at tage på hjemmebesøg har betydning for, om kræftsyge får opfyldt ønske at dø i eget hjem

De praktiserende læger, der tager på flest hjemmebesøg, tager hjem til deres patienter næsten syv gange så ofte som de praktiserende læger, der tager på færrest hjemmebesøg. Og forskellen har stor betydning for, om dødsyge kræftpatienter får mulighed for at dø i eget hjem.

Kræftpatienter tilknyttet en praktiserende læge, der sjældent tager på hjemmebesøg, oplever således flere indlæggelsesdage og får sjældnere mulighed for at dø hjemme, hvilket er et stort ønske for mange patienter.

Det fremgår af resultaterne af en undersøgelse, som forskere fra Aarhus Universitet har offentliggjort i tidsskriftet Palliative Medicine.

»Kræftpatienter, der er tilknyttet en praktiserende læge, der i almindelighed tager hyppigt på hjemmebesøg, får i højere grad opfyldt deres ønske om at dø hjemme, og de er indlagt i mindre tid i de sidste tre måneder af deres liv,« siger Peter Hjertholm, postdoc på Aarhus Universitet og en af forskerne bag undersøgelsen.

Store forskelle i antallet af hjemmebesøg

Det er kendt fra en række tidligere undersøgelser, at de fleste patienter foretrækker at dø i deres hjem frem for på en hospitalsstue, hvis de får muligheden, ligesom de fleste dødssyge patienter gerne undgår at ligge for meget på hospitalet.

Forskerne har derfor ønsket at finde ud af, om patienter, der er tilknyttet en praktiserende læge, der gerne tager på sygebesøg i hjemmet, i højere grad får mulighed for at tilbringe deres sidste dage inden for hjemmets trygge rammer.

Forskerne har på den baggrund gennemført et registerbaseret kohortestudie med data fra 2.670 praksisser med i alt 2,5 mio. tilknyttede patienter, hvoraf 116.677 døde af kræft i løbet af perioden fra 2003-2013.

På baggrund af data har forskerne delt de praktiserende læger op i fire grupper efter, hvor mange hjemmebesøg de tager på. Her viser det sig, at den fjerdedel af de praktiserende læger, der oftest tager på hjemmebesøg, gør det 6,6 gange så ofte som den fjerdedel, der tager på færrest hjemmebesøg.

Det giver sig udslag i, at de patienter, der er tilknyttet den kvartil, der oftest tager på hjemmebesøg, havde 20 pct. højere sandsynlighed for at dø i hjemmet og fem pct. lavere sandsynlighed for at opleve lange indlæggelser på 20 dage eller derover.

»Konklusionen er, at patienter med gode muligheder for at modtage hjemmebesøg i højere grad ender med at dø hjemme,« siger Peter Hjertholm.

»Vi har tidligere set studier, der tydede på det samme, men disse studier har været skævvredede. Vores studie er mindre behæftet med fejlslutninger. Med vores resultater underbygger vi dermed, at den praktiserende læges villighed til at tage på sygebesøg i hjemmet, har betydning for, om patienterne ender med at dø hjemme,« siger Peter Hjertholm, der har lavet undersøgelsen sammen med phd.-stipendiat Anna Kirstine Winthereik og professor Peter Vedsted.

Årsag til forskelle skal undersøges

Spørgsmålet er nu, hvorfor nogle praktiserende læger kører langt flere hjemmebesøg end andre, og hvad man kan gøre for at sikre, at alle patienter får de bedst tænkelige muligheder for at tilbringe deres sidste tid på den måde, de foretrækker.

»Vi kan ikke vide, hvorfor nogle praktiserende læger kører mange flere hjemmebesøg end andre. Det kan dreje sig om traditionen i den enkelte praksis, det kan være typen af patienter, men det kan også være måden, hvorpå praksis organiserer sig, der giver mulighed for det,« siger Peter Hjertholm.

»Men det bliver vi nødt til at undersøge nærmere. Hvis vi kan svare på, hvorfor nogle praktiserende læger kører langt flere hjemmebesøg end andre, kan vi begynde at se på, hvad vi kan gøre for, at flere praktiserende læger understøtter kræftpatienterne i at få opfyldt deres eventuelle ønske om at dø i hjemmet.«

»Måske skal vi justere vores incitamentsstrukturer, honoreringssystemer eller vores måde at indrette praksis på. Det må vi undersøge nærmere,« siger Peter Hjertholm.

I den aftale om en ny overenskomst, som er indgået mellem de praktiserende læger og regionerne, er bl.a. indføjet, at svage patienter skal have flere sygebesøg i eget hjem.

