Patienter med knoglemarvskræft, der er begyndt på behandling på Herlev Hospital, tager til Vejle for at få yderligere behandling.

Kræftpatienter tager vestpå for at få yderligere behandling

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En mindre gruppe patienter med knoglemarvskræft tager rejsen fra Region Hovedstaden til Vejle Sygehus for at fortsætte deres behandling hos hæmatologerne der. Inden for godt et år har fire myelomatosepatienter, der begyndte deres behandlingsforløb på Herlev Hospital, brugt det frie sygehusvalg til at søge yderligere behandling i Vejle. På Vejle Sygehus fortæller behandlingsansvarlig overlæge Torben […]