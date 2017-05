Danmarks Statistiks version af Landspatientregisteret mangler registreringer af ambulante patienters radiologiske undersøgelser. Tidshorisonten for en opdatering er ukendt.

I efteråret 2016 blev vi opmærksomme på, at vores dataudtræk fra Landspatientregisteret hos Danmarks Statistik ikke svarede til en oversigtstabel fra Landspatientregisteret, som Statens Serum Institut havde gjort tilgængelig online. Tabeller over antal årlige radiologiske procedurer har tidligere været tilgængelige på www.sbank.sst.dk. Herfra havde vi hentet en tabel over årlige mammografier – enten klinisk eller […]