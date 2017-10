Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

De to jordemødre, som indtil nu har besvaret akuttelefonen i Region Hovedstaden sammen med sygeplejersker og læger, skal ikke længere besvare borgernes henvendelser. Det fortæller regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) til Danmarks Radio. Den udmelding kommer efter, at akuttelefonen i sidste uge blev kritiseret for ikke at have fjernet jordmødrene fra Region […]