I kampen for at få praktiserende læger til kommunen, inviterer Jammerbugt Kommune kommende praktiserende læger til en rundtur i kommunen med besøg i klinikker.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Regionen har ikke løftet ansvaret om at rekruttere praktiserende læger, derfor går Jammerbugt Kommune nu aktivt ind i kampen. Det gør kommunen bl.a. ved at invitere mulige kommende praktiserende læger til en dag, hvor programmet består af en præsentation af kommunen og besøg i to klinikker. »Vi har et behov her og nu og fremadrettet […]