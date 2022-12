15 år i lægepraksis på Nørrebro endte i advokatskrivelser og konflikt: I dag er Anders Beich læge på Lolland

For ét år siden var Anders Beich formand for DSAM og læge under gunstige rammer i Region Hovedstaden. I dag har han lagt formandskasketten på hylden og arbejder i landets mest lægedækningstruede område. »Vi skal væk fra tankegangen om, at alle praktiserende læger skal have lige mange patienter,« siger han.