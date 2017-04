Bent Hansen: Folketinget på vildspor i psykiatrien

Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner, svarer igen på den kritik, regionerne har fået for at sløse med pengene i psykiatrien.

Forleden skrev Dagens Medicin, at Regeringen og satspuljekredsen vil holde bedre snor i, hvad regionerne har brugt og vil bruge psykiatriens saltvandindsprøjtning på 2,2 mia. kr. kroner til.

I et debatindlæg i Jyllands-Posten forklarer Bent Hansen (S) i dag, at det slet ikke er så svært at forstå, hvad pengene er gået til.

»Regionerne har jo for længst lagt tallene frem – både for Folketinget og for offentligheden i det hele taget. Psykiatrien prioriteres højt – ja, regionerne har faktisk rigeligt anvendt ekstra midler på området på trods af de generelle besparelser pga. statens fejlskøn på medicin i 2015,« skriver han.

Bent Hansen skriver også, at de bevilligede 2,2 mia. kr. til psykiatrien skal fordeles fra 2015 til 2018, og derfor er alle pengene ikke kanaliseret endnu.

Han fremhæver dog den forskel, de udmøntede pengene allerede har gjort, ved at antallet af behandlede i børne- og ungepsykiatrien er øget fra 129.900 i 2013 til 148.300 i 2015, og at børn og unge i gennemsnit ventede 22 dage på udredning i januar i år mod 56 dage i 2012. For voksne har faldet været fra 41 til 20 dage.

Bent Hansen præsenterer også et regnestykke af de 2,2 mia. kr., hvor 700 mio. kr. øremærket til anlæg, 400 mio. kr. til kompetenceudvikling og en psykologordning, hvilket efterlader 1,1 mia. kr., som skal fordeles over de fire år.

»Det vil i gennemsnit sige 40 mio. kr. per region i 2015 og 60 mio. kr. per region i 2016 – ud af et samlet psykiatribudget på 8,5 mia. kr. årligt. Jeg synes, at tallene nærmest taler for sig selv. Der er brug for hver en krone, og i regionerne står vi på mål for, at pengene bruges bedst muligt,« skriver han.