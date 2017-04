Universitet opruster almen medicinsk enhed

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Aalborg Universitet har hyret to nye professorer, Jette Kolding Kristensen og Janus Laust Thomsen, for at styrke enheden for Almen Medicin. Sådan lyder det fra dekan på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Lars Hvilsted Rasmussen, der forklarer, at konstruktionen af de to stillinger er helt ny. »Der er en speciel konstruktion mellem de her to, for vi […]